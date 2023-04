Fan di Chiara Ferragni vittime di truffa: l’influencer costretta a intervenire con un comunicato ufficiale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Account fake del bran di Chiara Ferragni hanno tentanto di truffare alcuni utenti. L'influencer è quindi intervenuta via social L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Account fake del bran dihanno tentanto dire alcuni utenti. L'influencer è quindi intervenuta via social L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Fan di Chiara Ferragni vittime di truffa: l'influencer costretta a intervenire con un comunicato ufficiale - maricurcio4 : Fan di chiara Ferragni non attaccatemi vi prego, compratele pure ok, non preoccupatevi???? - chiara_sciuto : @alberto_depisis lei è stata la tua fan numero 1, ti ha supportato dal giorno 0 e ha convinto il 100% dei suoi foll… - Wefloo18 : Quando provi a dire che hanno fatto le cose in maniera maccheronica (non senza criterio), ti arriva il fan club a m… - fan_velvet : @Chiara_Bonati Reina di sto cax -