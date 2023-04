Falsi allarmi bomba, evacuati 2.000 studenti in 4 scuole internazionali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una mail di minacce inviata a quattro istituti romani ha costretto i dirigenti scolastici a evacuare oltre 2000 alunni. Nel documento veniva richiesta una somma di 100mila dollari in bitcoin e in caso di rifiuto sarebbero state fatte esplodere bombe telecomandate nelle scuole. Immediatamente è partito l'allarme alle forze dell'ordine, che hanno inviato, tra l'altro, gli artificieri e i genitori, alle 8,30, sono accorsi nel panico a riprendere i figli. Al termine delle verifiche, gli investigatori hanno accertato che invece si trattava di un falso allarme bomba. La minaccia via mail è arrivata al Marymount, alla scuola The New School Rome in via della Camilluccia, alla St. Georgès British International School a La Storta e al St. Stephen's School all'Aventino. L'istituto Marymount International School of Rome, ad esempio, ha subito attivato «il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una mail di minacce inviata a quattro istituti romani ha costretto i dirigenti scolastici a evacuare oltre 2000 alunni. Nel documento veniva richiesta una somma di 100mila dollari in bitcoin e in caso di rifiuto sarebbero state fatte esplodere bombe telecomandate nelle. Immediatamente è partito l'allarme alle forze dell'ordine, che hanno inviato, tra l'altro, gli artificieri e i genitori, alle 8,30, sono accorsi nel panico a riprendere i figli. Al termine delle verifiche, gli investigatori hanno accertato che invece si trattava di un falso allarme. La minaccia via mail è arrivata al Marymount, alla scuola The New School Rome in via della Camilluccia, alla St. Georgès British International School a La Storta e al St. Stephen's School all'Aventino. L'istituto Marymount International School of Rome, ad esempio, ha subito attivato «il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Falsi allarmi bomba, evacuati 2000 studenti in 4 scuole internazionali #5aprile #iltempoquotidiano #roma… - AleEquilibrium : più razionale, controllato, lento, con diminuzione della probabilità di errori a catena e falsi allarmi, includendo… - infoitinterno : Falsi allarmi bomba a Roma in scuole internazionali - infoitinterno : Falsi allarmi bomba a Roma in scuole internazionali - FolgoreCEPAR : @Zheloconti Non ci riusciranno. E comunque sono falsi allarmi per creare distrazione di massa mentre continuano i… -