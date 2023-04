False identità, pranzi e cene senza pagare: la donna incubo dei ristoratori (Di mercoledì 5 aprile 2023) La cinquantenne, denunciata varie volte, aveva "il vizio" di non pagare le consumazioni al ristorante. Ieri è stata fermata e rimpatriata a seguito di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Firenze lo scorso febbraio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) La cinquantenne, denunciata varie volte, aveva "il vizio" di nonle consumazioni al ristorante. Ieri è stata fermata e rimpatriata a seguito di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Firenze lo scorso febbraio

Daspo urbano per un 59enne ad Assisi, era ubriaco, per un anno niente chiese ... classe 1963, con numerosi precedenti di polizia e false identità " che, destinatario di un ordine di allontanamento, meno di 48 ore dopo dall'adozione del provvedimento , era stato fermato dagli ... Assisi, viola l'ordine di allontanamento: scatta il Daspo urbano ... di 60 anni, già noto alle forze dell'ordine e munito di false identità " che, destinatario di un ordine di allontanamento, meno di 48 ore dopo dall'adozione del provvedimento, era stato fermato ...