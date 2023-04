Fai Cisl esordisce a Vinitaly, Rota: agroalimentare è strategico (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'agroalimentare è uno degli asset strategici del nostro Paese, e il comparto vitivinicolo con i suoi 33 miliardi di fatturato complessivo, otto dei quali di export, è una assoluta eccellenza. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'è uno degli asset strategici del nostro Paese, e il comparto vitivinicolo con i suoi 33 miliardi di fatturato complessivo, otto dei quali di export, è una assoluta eccellenza. Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montecitorio : Imprenditoria giovanile nel #settoreagricolo: in Commissione #Agricoltura, audizioni di rappresentanti di… - TerraVivaCisl : RT @FaiCislCalabria: La delegazione della Fai Cisl Calabria alla 55^ edizione #Vinitaly2023 a Verona. Partecipato anche al convegno @fai_ci… - TerraVivaCisl : RT @coltivailgusto_: Gli ultimi giorni al @vinitalyofficial Prosegue il #winetasting allo stand espositivo di @TerraVivaCisl @fai_cisl ??… - fai_cisl : #Agroindustria, al via il primo Tavolo presso il @MinImprese e #madeinitaly con ministri @adolfo_urso e… - fai_cisl : RT @SymbolaFondazio: ?? Il #ManifestodiAssisi per un'economia a misura d'uomo contro la #crisiclimatica. Firma il Manifesto: 4000 persone lo… -