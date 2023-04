Fabrizio Corona entra in politica: possibile futuro assessore ai Servizi Sociali del comune di Catania (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fabrizio Corona potrebbe avere un futuro prossimo in politica : più precisamente da amministratore locale a Catania . 'Sono assolutamente d'accordo con l'avvocato Lipera quando dice che esistono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 aprile 2023)potrebbe avere unprossimo in: più precisamente da amministratore locale a. 'Sono assolutamente d'accordo con l'avvocato Lipera quando dice che esistono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Fabrizio Corona entra in politica: possibile futuro assessore ai Servizi Sociali a #Catania - mrsincoerenza : e quando sulla mia scheda elettorale ci sarà scritto FABRIZIO CORONA e la mia scheda non sarà nulla then what? - DildoBaggjns : Same energy di Fabrizio Corona in bici che canta che si ribalta in bicicletta - EugenioMantova : Preparimoci a dover mantenere anche questo 'sc@rto' di italiano. - acquaelimone : Fabrizio corona? #chilhavisto -