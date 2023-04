(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Mondiale F1 2023 porterà in dote unper le qualifiche, che verrà adottato in un paio di appuntamenti nel corso di questa stagione. L’intento è quello di testarne la fattibilità prima di una eventuale introduzione a tempo pieno nei prossimi anni. Pirelli, fornitore unico di pneumatici per il campionato iridato della massima categoria automobilistica, ha confermato che saràa ospitare la prima qualifica con ilsperimentale: l’appuntamento è dunque per il GP di Emilia Romagna, che andrà in scena nel weekend del 19-21 maggio. Ilsistema cambierà il numero totale di set dia disposizione di ciascun pilota (da 13 si passerà a 11) e la loro ripartizione (3 hard, 4 media, 4 soft) per l’intero fine settimana. L’iniziativa prevede di usare esclusivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : ????+???? = ???? Gol e vittorie firmati Lu-La ? Lukaku e Lautaro sono i protagonisti dell'ultima puntata di Coppie Gol… - NOVOEsports : RT @NOVOEsports: LE(C)T'S PARTY, il nuovo format di eventi dal vivo targato NOVO ?? ?? Le date saranno presto disponibili, quindi seguite i… - AngelicHunniiVT : RT @AngelicHunniiVT: ?? NUOVO FORMAT SU YOUTUBE! ?? Mi sono finalmente decisa a mostrare i miei traguardi al mondo, tra cui quello di esibirm… - OA_Sport : F1, nuovo format di qualifiche! Esperimento a Imola: cosa cambia e come funziona, rivoluzione per le gomme - - corsedimoto : FORMULA 1 - Pirelli ha annunciato che nel GP di Imola ci sarà una novità importante nelle Qualifiche. Debutterà il… -

Nel Gran Premio di Imola, in programma dal 19 al 21 maggio, debutterà ildi qualifiche che prevede una tipologia di mescola da utilizzare per ciascuna sessione. Nello specifico, si disputerà il Q1 solo con gomma hard, il Q2 solo con gomma media e il Q3 solo ......a Casa Albini in Sardegna dove i 3 vincitori del Concorso verranno condotti a esplorare un... ha permesso a questodi prendere vita per lasciare un primo segno di quella che nel tempo ...... ormai leggendariodi racconto del presente americano. Israel Story è diventato uno show ... Ma c'è qualcosa di profondamente deprimente in questa vittoria, perché la sinistra ha creato un...

F1, nuovo format di qualifiche! Esperimento a Imola: cosa cambia e come funziona, rivoluzione per le gomme OA Sport

Nuovo format qualifiche a Imola: Pirelli ha ufficializzato la nuova qualifica sperimentale che ci sarà per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Pirelli porterà per il Gran Premio dell’Emilia Romagna ...Nel Gran Premio di Imola, in programma dal 19 al 21 maggio, debutterà il nuovo format di qualifiche che prevede una tipologia di mescola da utilizzare per ciascuna sessione. Nello specifico, si ...