F1, come sta Michael Schumacher e cosa sappiamo? Tra novità e dichiarazioni recenti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono trascorsi più di nove anni dal terribile incidente sulla neve in cui rimase coinvolto Michael Schumacher: era il 29 dicembre 2013 quando il tedesco cadde durante una sciata e da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre. L'incidente ha provocato importanti conseguenze fisiche al ribattezzato Kaiser, in tutto questo tempo si sono susseguite indiscrezioni sul suo stato di salute, ma poche notizie sono state ufficialmente diffuse dalla famiglia. Dopo la caduta, il sette volte Campione del Mondo F1 rimase in coma per circa sei mesi presso l'Ospedale di Grenoble, poi venne trasferito a Losanna per proseguire la riabilitazione come confermarono la stessa famiglia e i portavoce delle due cliniche. A inizio settembre del 2019 venne trasferito in un ospedale di Parigi per delle cure top secret. L'ex pilota della Ferrari si sarebbe ...

