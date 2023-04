F Romano pubblica | Klopp | “Non ho paura del licenziamento… no Non c’è bisogno di avere paura | ho bisogno…

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 aprile 2023): “Non hodelno. Non c’èdi, devo consegnare”. #LFC “Sono pienamente d’accordo, ma dobbiamo sistemare la cosa. Non possiamo semplicemente continuare a giocare come facciamo di tanto in tanto. Dobbiamo trovare una via d’uscita”. pic.twitter.com/NreCk0SEnC — Fabrizio(@Fabrizio) 3 aprile 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.