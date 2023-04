Ex Ilva, Uilm: comunicano Cigs con simbolo sdraio e sole, è offensivo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ai lavoratori ex Ilva "in cassa integrazione straordinaria è stata inviata una comunicazione aziendale dove, nella parte sinistra, vi è un simbolo con una sdraio e il sole" per annunciare la proroga ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ai lavoratori ex"in cassa integrazione straordinaria è stata inviata una comunicazione aziendale dove, nella parte sinistra, vi è uncon unae il" per annunciare la proroga ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Ex Ilva, presidio Uilm e Usb dopo mancata firma ad accordo su cigs - usb_ta_official : Lavoratori #Ilva As. USB E UILM. Siamo in presidio aspettando di essere convocati dal Prefetto di #Taranto dopo l’a… - UilmNazionale : RT @guggamba: Ex Ilva: Uilm, azienda comunica Cigs con logo sdraio e sole - Puglia - - guggamba : Ex Ilva, giovedì 6 a Cornigliano volantinaggio Uilm per cassa integrazione straordinaria - antoninorusso64 : RT @guggamba: Ex Ilva: Uilm, azienda comunica Cigs con logo sdraio e sole - Puglia - -