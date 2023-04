Ex Embraco | i vertici patteggiano 4 anni Nessun indennizzo ai dipendenti L’operaio | “Il mio lavoro scippato”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Io non ho perso il, me l’hanno. E per questa truffao ha pagato. Questo patteggiamento è vergognoso”. Gianluca Ugliola è uno dei quattrocento operai della exdi Riva di Chieri. A ilfattoquotidiano.it racconta il suo sgomento dopo aver appreso la notizia del patteggiamento a quattrodi reclusione per i quattro imputati per il crac della sua ex azienda. Secondo l’accusa, idi Ventures avrebbero sottratto somme di denaro che erano destinate alla riconversione e al rilancio dello stabilimento produttivo. Una manovra che ha portato al fallimento e alla perdita delper oltre quattrocento famiglie. E il patteggiamento non prevede unai lavoratori che si sono costituiti parte civile. Come considera ...

