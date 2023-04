Evergrande, ok dai creditori: al via ristrutturazione del debito (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il piano di ristrutturazione proposto dal gigante immobiliare cinese Evergrande è stato approvato da un gruppo di creditori internazionali, passo importante verso la riduzione del suo enorme debito. In un documento rilasciato dalla Borsa di Hong Kong, la società di sviluppo immobiliare ha affermato di aver accettato le proposte negoziate con un gruppo di creditori L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il piano diproposto dal gigante immobiliare cineseè stato approvato da un gruppo diinternazionali, passo importante verso la riduzione del suo enorme. In un documento rilasciato dalla Borsa di Hong Kong, la società di sviluppo immobiliare ha affermato di aver accettato le proposte negoziate con un gruppo diL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : #Evergrande, ok dai creditori: al via la ristrutturazione del debito. #Suning rimane esposta per 2,6 miliardi verso… -