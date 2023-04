Estensione linee guida per vendita dei diritti Serie A al quinquennio 2024-2029 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, nella seduta del 4 aprile 2023, le linee guida che disciplinano la commercializzazione dei diritti di trasmissione del campionato di calcio della Serie A per le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/2028 e 2028/2029.Le linee guida presentano analogo contenuto rispetto a quelle approvate con delibera 423/22/CONS e valevoli per un solo triennio, eccezione fatta per la possibile durata dei contratti. Le osservazioni dell’Autorità si sono concentrate sul profilo dell’Estensione delle licenze a 5... Leggi su digital-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, nella seduta del 4 aprile 2023, leche disciplinano la commercializzazione deidi trasmissione del campionato di calcio dellaA per le stagioni sportive/25, 2025/26, 2026/27, 2027/2028 e 2028/.Lepresentano analogo contenuto rispetto a quelle approvate con delibera 423/22/CONS e valevoli per un solo triennio, eccezione fatta per la possibile durata dei contratti. Le osservazioni dell’Autorità si sono concentrate sul profilo dell’delle licenze a 5...

