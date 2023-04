Esposito | «Per salvare il Pnrr serve una legge speciale e selezione degli obiettivi»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Governo ha appena varato il nuovo Codiceappalti, ma neppure questo provvedimento è sufficiente a risolvere il problema dei ritardi nella spesaaiuti europei: il Paese rischia decine di miliardi quando ne avrebbe più bisogno. La Commissione europea ha infatti rinviato l’erogazione dei 19 miliardi della terza tranche, perché l’Italia non ha le carte in regola. Panorama.it ha interpellato il prof. Gianluca Maria, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma: «Troppi decisori e procedure bizantine. L’Italia rischia parte dei 200 miliardi del». Professore, rischiamo veramente di perdere così tante risorse? «Il rischio astrattamente esiste, ma in concreto evitabile. E’ fisiologico un restyling del Piano a metà percorso, mediante il riequilibrio tra soggetti, procedure e tempi sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mi_oro13 : RT @Rebeka80721106: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @lagatta4739 @SuttoraM @GIULIA2691 @karmendida @AntonellaLaTor6 @… - annita_esposito : RT @rtl1025: ?? #PapaFrancesco alla fine dell'udienza generale ha parlato della #guerra e ha detto: 'Il mio pensiero va alle mamme dei sol… - SalaLettura : RT @Rebeka80721106: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @lagatta4739 @SuttoraM @GIULIA2691 @karmendida @AntonellaLaTor6 @… - semprelibri : RT @Rebeka80721106: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @lagatta4739 @SuttoraM @GIULIA2691 @karmendida @AntonellaLaTor6 @… - gighea : RT @Rebeka80721106: @DonatoMarinelli @AlmiraUva @adelestancati @angygel22 @lagatta4739 @SuttoraM @GIULIA2691 @karmendida @AntonellaLaTor6 @… -

... geografia, matematica e cultura generale c'è tanta attesala prima puntata in onda oggi ... Riki, Mietta, Luca Daffrà, Beatrice Valli, Raffaella Fico, Awed, Ivan Cattaneo, Blind, Elisa, ...'Le persone a Napoli vengonotante ragioni ma una di queste è quella di mangiare e gustare i ...Aprile ore 16.00 Sfogliatella Relatrice Elisabetta Moro ChefAniello Di Caprio Musica LALLAE ...Chi sono i (trenta) vip che si sono sottoposti a questi piccolo massacro "gli sportivi Aldo ... Tra gli influencer Beatrice Valli ed Elisa. Tra i personaggi tv Alessandro Cecchi Paone, ...

Gozzi sorrentini: due new entry per l’estate 2023. Da Nautica Esposito il Positano Open 32 e il Sole 28 Il Messaggero - Motori

Sufficiente la strumentazione analogica/digitale. Il Positano Sole 28 è l’altra novità varata da Nautica Esposito per la stagione 2023. In questo caso la lunghezza fuori tutto si riduce a 8,60 metri ...Aurora Riso, Alberto Esposito, Enrico Montaguti ... bellissima impiantistica di questa scuola e ci è venuto in mente che sarebbe stato bello donare per la prima volta borse di studio. Abbiamo ...