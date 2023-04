Esposito: «Gara fondamentale per noi, può essere la svolta» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della semifinale di Coppa Italia primavera tra Roma e Inter. fondamentale – Francesco Pio Esposito ha parlato nel pre partita di Roma-Inter, semifinale di Coppa Italia Primavera: «È una Gara fondamentale per la nostra stagione. Può valere tanto ed essere anche una svolta per il Campionato. Abbiamo una grande opportunità e dobbiamo sfruttarla al meglio. Il mio percorso sta andando di pari passo con la squadra. Abbiamo avuto una partenza difficile, ci siamo ripresi nel girone di ritorno e ora dobbiamo e devo continuare così. Gli alibi sono tanti, no è giusto averne però. Mi assumo le mie responsabilità, ora penso al presente. Chi mida più consigli dei miei fratelli? Seba mi aiuta sul campo avendo un ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Francesco Pioha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della semifinale di Coppa Italia primavera tra Roma e Inter.– Francesco Pioha parlato nel pre partita di Roma-Inter, semifinale di Coppa Italia Primavera: «È unaper la nostra stagione. Può valere tanto edanche unaper il Campionato. Abbiamo una grande opportunità e dobbiamo sfruttarla al meglio. Il mio percorso sta andando di pari passo con la squadra. Abbiamo avuto una partenza difficile, ci siamo ripresi nel girone di ritorno e ora dobbiamo e devo continuare così. Gli alibi sono tanti, no è giusto averne però. Mi assumo le mie responsabilità, ora penso al presente. Chi mida più consigli dei miei fratelli? Seba mi aiuta sul campo avendo un ...

