Esplosione in una lavanderia a causa di un accendino dimenticato in una tasca (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una lavanderia a gettoni in Spagna, a La Coruña, è stata distrutta a causa della forte Esplosione di un’asciugatrice. Nel VIDEO del disastro, pubblicato sulla pagina Twitter ‘CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos‘ (‘Organi Istituzionali e Cittadini Uniti’), si vede un uomo uscire dall’attività commerciale. Esattamente 10 secondi dopo, lo sportello di un’asciugatrice vicina all’ingresso si spalanca, e dall’interno parte una tremenda Esplosione, che ha distrutto il locale e buttato giù la porta e scardinato l’intera vetrina, riducendola in mille pezzi. ? #LaCoruña Un hombre se salva por segundos de ser alcanzado por la explosión de una secadora en La Coruña. El cargador de un mechero dentro de una de las secadoras que se dejó por despiste un cliente fue la causa de la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unaa gettoni in Spagna, a La Coruña, è stata distrutta adella fortedi un’asciugatrice. Neldel disastro, pubblicato sulla pagina Twitter ‘CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos‘ (‘Organi Istituzionali e Cittadini Uniti’), si vede un uomo uscire dall’attività commerciale. Esattamente 10 secondi dopo, lo sportello di un’asciugatrice vicina all’ingresso si spalanca, e dall’interno parte una tremenda, che ha distrutto il locale e buttato giù la porta e scardinato l’intera vetrina, riducendola in mille pezzi. ? #LaCoruña Un hombre se salva por segundos de ser alcanzado por la explosión de una secadora en La Coruña. El cargador de un mechero dentro de una de las secadoras que se dejó por despiste un cliente fue lade la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - quelosempre : RT @MonicaBergamas9: Da Bruno a Federico,i Vespa in continuità storica sulla strage alla stazione di Bologna:il padre tutto un giorno soste… - MonicaBergamas9 : Da Bruno a Federico,i Vespa in continuità storica sulla strage alla stazione di Bologna:il padre tutto un giorno so… - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: Famosi cabarettisti hanno fatto una parodia dell'esplosione in cui è morto Vladlen Tatarsky. I media del Cremlino continuano… -