Escrementi e blatte nelle mense ospedaliere, chiuse 7 cucine: una anche a Napoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) La scoperta di insetti e blatte nei locali di preparazione cibo/lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere ha portato alla chiusura di mense ospedaliere in tutta Italia, compresa quella di una casa di cura accreditata di Napoli. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d`intesa con il Ministero della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Escrementi di topi e blatte nelle cucine di ospedali, i Nas ne chiudono 7 #ANSA - MediasetTgcom24 : Escrementi e blatte nelle cucine degli ospedali, i Nas ne chiudono sette #ospedali #nas #cucine #5aprile - SkyTG24 : Nas, escrementi e blatte in mense ospedaliere: chiuse 7 cucine - PaolinaPitty : RT @Agenzia_Ansa: Escrementi di topi e blatte nelle cucine di ospedali, i Nas ne chiudono 7 #ANSA - DefenseMichel : RT @lucabattanta: Escrementi e blatte in cucine ospedali, Nas ne chiudono 7 Irregolarità per 340 su 992 controlli, il 34% -