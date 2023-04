Escrementi e blatte nelle cucine degli ospedali, i Nas ne chiudono sette (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha effettuato controlli nelle mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie che hanno interessato 992 punti di preparazione pasti all’interno di altrettante strutture, sia pubbliche che private: 340 hanno presentato irregolarità, pari al 34%, con 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni. Disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 7 punti cucina, all’interno delle mense ospedaliere e delle strutture sanitarie, per la presenza di umidità, muffe, insetti ed Escrementi di roditori. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha effettuato controllimense all’interno delle struttureere e sanitarie che hanno interessato 992 punti di preparazione pasti all’interno di altrettante strutture, sia pubbliche che private: 340 hanno presentato irregolarità, pari al 34%, con 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni. Disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 7 punti cucina, all’interno delle menseere e delle strutture sanitarie, per la presenza di umidità, muffe, insetti eddi roditori. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di ...

