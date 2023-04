Escrementi e blatte in mense ospedaliere | i Nas ne chiudono sette

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I carabinieri Nas hanno predisposto la sospensione dell'attività o il sequestro di 7 cucine che fornivano pasti a variein tutta Italia. I militari hanno rilevato carenze igienico sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità, le formazioni di muffe e l'infestazione di insetti eddi roditori. In particolare, il Nucleo di Milano ha chiuso ledi un istituto geriatrico e di un ospedale del capoluogo lombardo poiché invase da insetti enei locali di preparazione del cibo del lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere. Un'analoga motivazione ha determinato la chiusura della mensa di una casa di cura accreditata di Napoli. Anche i Nas di Ragusa hanno sospeso l'attività dei locali della cucina di un ospedale dove è stata accertata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Escrementi di topi e blatte nelle cucine di ospedali, i Nas ne chiudono 7 #ANSA - MediasetTgcom24 : Escrementi e blatte nelle cucine degli ospedali, i Nas ne chiudono sette #ospedali #nas #cucine #5aprile - SkyTG24 : Nas, escrementi e blatte in mense ospedaliere: chiuse 7 cucine - ZzuCicciu : Escrementi di topi e blatte nelle cucine di ospedali, irregolarità a #Milano, #Parma, #Napoli, #Palermo, i #Nas ne… - hiboss_hiboss : RT @noitre32: Escrementi di topi e blatte nelle cucine di ospedali, i Nas ne chiudono 7 Irregolarità per 340 su 992 controlli, il 34% -

...di insetti eddi roditori. In particolare, il Nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale di quel capoluogo poichè invase da insetti enei locali ......di insetti eddi roditori. In particolare, il Nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale di quel capoluogo poichè invase da insetti enei locali ......di insetti eddi roditori. In particolare, il Nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale del capoluogo lombardo poiché invase da insetti enei ...

Escrementi e blatte nelle cucine degli ospedali, i Nas ne chiudono sette TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale presso le mense all’interno delle strutture os ...I carabinieri dei Nas, facendo delle espezioni in aziende sanitarie e ospedaliere italiane, hanno rilevato la presenza di escrementi di roditori, blatte, umidità, muffe e insetti. È stata disposta la ...