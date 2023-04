Escrementi e blatte in mense ospedaliere, i Nas chiudono 7 cucine (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale presso le mense all'interno delle strutture ospedaliere e sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonchè l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie.I controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all'interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l'accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale presso leall'interno delle strutturee sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonchè l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie.I controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all'interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l'accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti ...

