Eros Ramazzotti | la triste notizia sul battesimo del nipote | cos’è successo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Personaggi Tv. Aurorae Goffredo Cerza hanno deciso di battezzare con una cerimonia breve e poco pomposa il loro figlio, nato lo scorso 30 marzo 2023. I due hanno probabilmente tenersi lontani dal clamore mediatico che sta Aurora per la nascita del suo primo figlio. Il Corriere del Ticino ha riportato qualche dettaglio della cerimonia del piccolo Cesare. Il rito è avvenuto domenica 2 aprile 2023, presso la cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera, dov’è avvenuto il parto. Tuttavia c’è anche unache riguarda. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Aurora, svelato il vero nome del figlio a 4 giorni dal parto Leggi anche: Aurora, l’annuncio dopo la gravidanza spiazza tutti: non la vedremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegalinoV : Eros Ramazzotti sempre più innamorato di Dalila: pubblicato il selfie insieme - occhio_notizie : Aurora Ramazzotti, battesimo lampo per il figlio: non c'era Eros, ma Michelle era presente. Stando alle ultime noti… - BracaliM : Firenze, Eros Ramazzotti ricorda Niccolò Ciatti al concerto - infoitcultura : Dalila Gelsomino su Instagram ha pubblicato la prima foto con il fidanzato Eros Ramazzotti - infoitcultura : Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino fanno sul serio -

... dove la figlia di Michelle Hunziker eha dato alla luce il bebé. Stando alle informazioni apparse sul giornale locale si sarebbe trattato di una cerimonia particolarmente sobria, ......Fotogallery - Paris Hilton mamma dolcissima in posa con Phoenix SQUAT AD ALTO TASSO EROTICO Fotogallery - L'allenamento sexy di Elena Morali UN'EMOZIONE PER SEMPRE Fotogallery -nonno ...Il piccolo Cesare sarebbe stato battezzato alla cappella della clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera, domenica 2 ...

Eros Ramazzotti a Firenze, “dedico questo concerto a Niccolò Ciatti” LA NAZIONE

Per Eros Ramazzotti Dalila Gelsomino è un’emozione per sempre. Il cantante, da poco diventato nonno di Augusto Cesare (nato il 30 marzo), il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è stato ...Aurora Ramazzotti mamma: l'assenza di papà Eros Pare che nonno Eros Ramazzotti fosse invece assente. Dopo la cerimonia, la conduttrice sarebbe tornata nella sua camera per proseguire la degenza.