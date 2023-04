Eros Ramazzotti e Dalila | ora si fa sul serio | il lieto annuncio scatena i fan

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Personaggi Tv.fidanzata. È un momento davvero felice per. Il cantante attualmente è in tour ed è diventato nonno per la prima volta. Anche la sfera sentimentale, inoltre, gli sorride. Di recente, infatti, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata,. Proprio poche ore fa è arrivato unsui social. (Continua…) Leggi anche:, chi è la nuova fidanzata del cantante Leggi anche: Auroraè mamma! È nato il bimbo, il nome scelto Chi è la fidanzata diDopo la fine della storia d’amore con Marica Pellegrinelli,sembra aver voltato ...