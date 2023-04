Ercolano, in un capannone il ‘cimitero’ delle auto rubate (Di mercoledì 5 aprile 2023) I Carabinieri a Ercolano hanno perquisito un capannone e lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di auto. A Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito un capannone a via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato Leggi su 2anews (Di mercoledì 5 aprile 2023) I Carabinieri ahanno perquisito une lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di. Ai Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito una via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato

