«Era la nostra stella polare». Addio a Francesca Strippoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) GORLE. Morta di malattia a 44 anni, lascia il marito e tre figlie. Oggi i funerali Infermiera al «Papa Giovanni», era anche dirigente della Pallavolo Gorle. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 aprile 2023) GORLE. Morta di malattia a 44 anni, lascia il marito e tre figlie. Oggi i funerali Infermiera al «Papa Giovanni», era anche dirigente della Pallavolo Gorle.

