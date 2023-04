Equitazione | la FEI non accoglie la raccomandazione del CIO “Difficile stabilire la neutralità degli atleti russi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) C’è chi dice no. la Federazione Internazionale di, la FEI, ha annunciato che nonrà ladel CIO circa la riammissione a titolo neutralee bielo. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 5 apirle, a seguito di una riunone straordinaria. Le ragioni di tale decisione sono state illustrate dal Presidente Ingmar De Vos, già membro del CIO. Secondo De Vos attualmente non può essere definito né valutato correttamente il concetto di, fattore che ha portato al prolungamento dell’esclusione. “Il consiglio della FEI si è riunito per discutere il quadro raccomandato il 28 marzo dal CIO per il ritornoneutrali dalla ...