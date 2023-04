Entra in un asilo nido con un machete e uccide quattro bambini: orrore in Brasile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è fermato con una motocicletta all’ingresso di un asilo nido e vi ha fatto irruzione con un machete, uccidendo 4 bambini e ferendone altri 4: è quello che è successo oggi a Blumenau, nello stato di Santa Catarina, in Brasile. L’episodio, reso noto dai notiziari locali, si è verificato nelle prime ore del mattino: l’aggressore, un 25enne, si è introdotto nella struttura, l’asilo nido privato Cantinho Bom Pastor, armato del machete. Le vittime avevano tra i 4 e i 7 anni. Il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ha riferito che subito dopo l’aggressione l’uomo si è consegnato alle autorità. Mistero sul movente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è fermato con una motocicletta all’ingresso di une vi ha fatto irruzione con unndo 4e ferendone altri 4: è quello che è successo oggi a Blumenau, nello stato di Santa Catarina, in. L’episodio, reso noto dai notiziari locali, si è verificato nelle prime ore del mattino: l’aggressore, un 25enne, si è introdotto nella struttura, l’privato Cantinho Bom Pastor, armato del. Le vittime avevano tra i 4 e i 7 anni. Il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ha riferito che subito dopo l’aggressione l’uomo si è consegnato alle autorità. Mistero sul movente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM'ORA Strage in un asilo nido, killer uccide 4 bambini a colpi di machete - fattoquotidiano : Entra in un asilo nido con un machete e uccide quattro bambini: orrore in Brasile - franca705 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Strage in un asilo nido, killer uccide 4 bambini a colpi di machete - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ULTIM'ORA Strage in un asilo nido, killer uccide 4 bambini a colpi di machete - autocostruttore : Orrore in Brasile: 25enne entra con un’accetta in un asilo nido, morti almeno quattro bambini -