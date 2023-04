Entourage Lukaku | “Insulti razzisti contro di lui | la Juventus si scusi”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roc Nation, la società di management che rappresenta Romelu, ha rilasciato un comunicato dopo quanto accaduto negli istanti finali del match di Coppa Italia traed Inter. La società, nella persona del suo presidente Michael Yorkmark, ha preso le difese dell’attaccante belga, chiedendo le scuse da parte dellae che la Lega e le autorità intervengano sul caso. Di seguito quanto si legge nella nota. “Gliverso Romeluda parte dei tifosi dellasono più che spregevoli e non possono essere tollerati. Romelu ha trasformato un rigore nel finale di partita ed è stato oggetto di coriostili e disgustosi prima, durante e dopo il rigore. Romelu ha esultato nello stesso e identico modo fatto in ...

Duro intervento dell'entourage di Romelu Lukaku dopo il derby d'Italia. Ecco il post di ROC Nation, l'agenzia che rappresenta il belga: "Gli insulti e cori razzisti fatti dai tifosi della Juventus nei ...Con una dichiarazione di Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, l'agenzia che fa capo al rapper Jay-Z e che assiste Romelu Lukaku prende posizione sull'espulsione del centrava ...