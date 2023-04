Enoturismo 2023 in Lombardia: 1,7 milioni di turisti visiteranno la regione “grazie al vino”, generando ricavi per 88 milioni di euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un’indagine di CNA Turismo e Commercio prevede per la Lombardia circa 1,7 milioni di turisti che nel 2023 si dedicheranno al turismo enologico non limitandosi alla gita fuori porta ma pernottando perlomeno una notte fuori casa in strutture alberghiere e spesso extra-alberghiere. turisti che visiteranno le circa 3.000 aziende vitivinicole della Lombardia, generando ricavi per circa 88 milioni di euro. In tutta Italia, invece, la ricerca prevede che quest’anno saranno oltre 10 milioni i vacanzieri che si dedicano al turismo enologico non limitandosi alla gita fuori porta ma pernottando perlomeno una notte fuori casa in strutture ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un’indagine di CNA Turismo e Commercio prevede per lacirca 1,7diche nelsi dedicheranno al turismo enologico non limitandosi alla gita fuori porta ma pernottando perlomeno una notte fuori casa in strutture alberghiere e spesso extra-alberghiere.chele circa 3.000 aziende vitivinicole dellaper circa 88di. In tutta Italia, invece, la ricerca prevede che quest’anno saranno oltre 10i vacanzieri che si dedicano al turismo enologico non limitandosi alla gita fuori porta ma pernottando perlomeno una notte fuori casa in strutture ...

