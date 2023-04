Ennesima aggressione ai medici in pochi giorni: a Solofra 44enne sfascia anche ambulanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTerza aggressione in soli quattro giorni ai danni di personale sanitario. La vicenda è accaduta stavolta a Solofra, precisamente in via Principe Amedeo, ove un 44enne ha aggredito il personale sanitario giunto sul posto perché chiamato ad intervenire, in quanto l’individuo era in stato di agitazione psicomotoria. Una volta sul posto, una dottoressa e un’infermiera hanno provato a calmare l’uomo che è andato completamente in escandescenza aggredendo quest’ultime, spintonando l’autista dell’ambulanza e, infine, ha colpito ripetutamente il mezzo con una spranga fino a rompere il vetro. Dopo momenti di delirio assoluto il 44enne si è dato alla fuga e i sanitari, grazie anche all’intervento di un passante, hanno contattato i carabinieri. I ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzain soli quattroai danni di personale sanitario. La vicenda è accaduta stavolta a, precisamente in via Principe Amedeo, ove unha aggredito il personale sanitario giunto sul posto perché chiamato ad intervenire, in quanto l’individuo era in stato di agitazione psicomotoria. Una volta sul posto, una dottoressa e un’infermiera hanno provato a calmare l’uomo che è andato completamente in escandescenza aggredendo quest’ultime, spintonando l’autista dell’e, infine, ha colpito ripetutamente il mezzo con una spranga fino a rompere il vetro. Dopo momenti di delirio assoluto ilsi è dato alla fuga e i sanitari, grazieall’intervento di un passante, hanno contattato i carabinieri. I ...

