Enit | meno tasse e un piano a cinque anni Il turismo secondo ?Santanché

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Di turisti, in giro per le città italiane, ce ne sono a bizzeffe. Come forse non se ne vedevano dal 2019, l’anno prima della grande pandemia. Ma per il governo è tempo di stringere i bulloni e portare ilitaliano, uno dei pilastri dell’economia (prima del Covid l’industria valeva il 7% del Pil), in una nuova dimensione. Su questo Daniela, ministro del, ha pochi dubbi. Intervenuta nel corso di un’audizione in commissioni riunite di Camera e Senato, il ministro in quota Fratelli d’Italia, ha dettato la linea, anche in vista di una stagione, quella estiva, che per l’Italia dovrebbe far registrare il ritorno ai cari vecchi sold out. Tanto per cominciare, “verrà presto calendarizzato in sede parlamentare l’atto relativo alstrategico del2023-2027. Un ...