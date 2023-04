Eni, Versalis verso l'acquisto del 100% di Novamont (Di mercoledì 5 aprile 2023) Trattative in fase finale per l'acquisto da parte di Versalis - società chimica di Eni - di Novamont, leader nel settore della chimica da fonti rinnovabili. Versalis, azionista di Novamont per una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Trattative in fase finale per l'da parte di- società chimica di Eni - di, leader nel settore della chimica da fonti rinnovabili., azionista diper una ...

