Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F4gioliSZN : questa serata al sapore di Twitter 2017 mi ha fatto distrarre dall’assenza di Embiid stanotte -

Philadelphia :52 (20/24, 0/1, 12/13 tl), Harden 20, Tucker 11. Rimbalzi:13. Assist: Harden 10. Boston : White 26 (5/8, 4/10, 4/4 tl), Tatum 19, Brogdon 18. Rimbalzi: Horford 8. Assist:...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti highlights nba Giannis batte, Lakers ...aggiungono i canestri dalla media di un DeMar DeRozan da 31 punti con 11/26 dal campo (non la...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti highlights nba Giannis batte, Lakers ...aggiungono i canestri dalla media di un DeMar DeRozan da 31 punti con 11/26 dal campo (non la...

Embiid, serata da Mvp e Phila piega Boston. LeBron salva i Lakers La Gazzetta dello Sport

Embiid ha dovuto farsi carico dei Sixers in una serata in cui i suoi compagni non erano in vena, con il solo James Harden (20 punti e 10 assist) ai suoi livelli insieme a un PJ Tucker decisivo con tre ...“La corsa al premio di Mvp è finita”. Doc Rivers incorona Embiid dopo la straordinaria prestazione del leader dei 76ers (52-27) il quale si carica sulle spalle l’attacco di Philadelphia trascinando la ...