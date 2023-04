Emanuela Orlandi, si riapre la pista inglese. Il fratello Pietro: ho elementi che mi dicono che è stata a Londra (video) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Emanuela Orlandi, torna in primo piano la pista inglese. A rilanciarla è il Corriere della sera, tornato sul caso con nuove rivelazioni emerse nelle ultime ore e che, scrive il quotidiano, «provengono da fonti diverse e, forse non a caso, presentano punti di convergenza. A cominciare dalla destinazione dell’ostaggio: Londra». Di questa traccia, e delle ultime novità sul fronte dell’inchiesta aperta per la prima volta in Vaticano, Pietro Orlandi ha parlato ieri a Di Martedì su La7, ospite insieme al suo avvocato, Laura Sgrò. Emanuela Orlandi, si riapre la pista di Londra Non solo. Nel talk condotto da Giovanni Floris che ha riservato un significativo spazio alla vicenda della figlia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023), torna in primo piano la. A rilanciarla è il Corriere della sera, tornato sul caso con nuove rivelazioni emerse nelle ultime ore e che, scrive il quotidiano, «provengono da fonti diverse e, forse non a caso, presentano punti di convergenza. A cominciare dalla destinazione dell’ostaggio:». Di questa traccia, e delle ultime novità sul fronte dell’inchiesta aperta per la prima volta in Vaticano,ha parlato ieri a Di Martedì su La7, ospite insieme al suo avvocato, Laura Sgrò., siladiNon solo. Nel talk condotto da Giovanni Floris che ha riservato un significativo spazio alla vicenda della figlia ...

