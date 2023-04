Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato in Vaticano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ospite a Dimartedì suLa7, il fratello di Emanuela Orlandi racconta di una convocazione, dopo Pasqua, dal promotore di Giustizia che sta svolgendo una nuova indagine sul caso della ragazza scomparsa nel 1983 a Roma Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ospite a Dimartedì suLa7, ildiracconta di una convocazione, dopo Pasqua, dal promotore di Giustizia che sta svolgendo una nuova indagine sul caso della ragazza scomparsa nel 1983 a Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Pietro Orlandi: 'Ci sono chat tra persone vicine a Papa Francesco, con telefoni riservati della Santa Se… - fanpage : “Credo Emanuela sia stata usata per ricattare qualcuno molto in alto”, ha detto Pietro Orlandi ieri a #DiMartedì - fvanaxel : RT @osamundR: Il Vaticano andrà in processo nel regno unito?? Si hanno prove certe che, Emanuela Orlandi sia passata per Londra?? Tremerà la… - federicalucche5 : RT @BiondoNik: “Nessuna persona è intoccabile. Non bisogna fare distinzioni, aver paura a nominare il nome di un Papa, anche se è stato fat… - TuttoQuaNews : RT @fanpage: “Credo Emanuela sia stata usata per ricattare qualcuno molto in alto”, ha detto Pietro ospite della trasmissione DiMartedì: ht… -