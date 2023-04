"Emanuela Orlandi e il film a luci rosse": l'audio, una verità sconvolgente | Video (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il caso di Emanuela Orlandi torna d'attualità. Il fratello Pietro, infatti, è stato ospite insieme al suo avvocato, Laura Sgrò, a DiMartedì, il talk di La7 condotto da Giovanni Floris. Durante la puntata, è stato riproposto un audio scioccante che nel 2016, dopo la chiusura dell'inchiesta, il fratello di Emanuela aveva consegnato alla trasmissione Chi L'Ha Visto. È il contenuto di un'audiocassetta che i rapitori lasciarono nei pressi del Quirinale il 17 luglio 1983, poche settimane dopo la scomparsa di Emanuela. Così racconta Pietro Orlandi: "Chiamarono l'Ansa, dissero che avevano lasciato un'altra audiocassetta quattro giorni prima sotto il colonnato di San Pietro, subito prelevata dai funzionari vaticani. Ne rilasciarono un'altra nei pressi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il caso ditorna d'attualità. Il fratello Pietro, infatti, è stato ospite insieme al suo avvocato, Laura Sgrò, a DiMartedì, il talk di La7 condotto da Giovanni Floris. Durante la puntata, è stato riproposto unscioccante che nel 2016, dopo la chiusura dell'inchiesta, il fratello diaveva consegnato alla trasmissione Chi L'Ha Visto. È il contenuto di un'cassetta che i rapitori lasciarono nei pressi del Quirinale il 17 luglio 1983, poche settimane dopo la scomparsa di. Così racconta Pietro: "Chiamarono l'Ansa, dissero che avevano lasciato un'altracassetta quattro giorni prima sotto il colonnato di San Pietro, subito prelevata dai funzionari vaticani. Ne rilasciarono un'altra nei pressi del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Credo Emanuela sia stata usata per ricattare qualcuno molto in alto”, ha detto Pietro Orlandi ieri a #DiMartedì - La7tv : #dimartedi Pietro Orlandi: 'Ci sono chat tra persone vicine a Papa Francesco, con telefoni riservati della Santa Se… - UnioneSarda : #Sardegna - L'Isola e Gladio nel sequestro di Emanuela Orlandi, il fratello aspetta la verità - Libero_official : Pietro, fratello di #EmanuelaOrlandi: 'L'audiocassetta del film a luci rosse? Il Sismi ha detto che la voce era di… - senzacomequelli : @MariaConversano @airaemmea Vatican Girl su Netflix è essenziale per capire cosa potrebbe emergere in tempi probabi… -