Elly Schlein | la fidanzata contro le foto rubate | “Travolta ingiustamente”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAmbrosiTW : Contagioso entusiasmo per il battesimo elettorale di Elly #Schlein da Segretaria #Pd alle regionali del… - GiusCandela : La 'Paola' indicata dalla stampa come 'fidanzata di Elly Schlein' attacca il settimanale 'Diva e Donna': 'Comunicar… - LaVeritaWeb : Critiche a Marina Calderone per il protocollo Pnrr fra Ispettorato e consulenti: peccato che l’intesa del 2016 sia… - GiorgiaSalvagn1 : RT @DmitryEvic: La 'lumaca' Elly Schlein, così l'hanno definita i più maliziosi, sembra ancora lontana dall'obiettivo di chiudere la partit… - SkorpioITA : RT @FrancescoSamma2: Non capisco la reazione di Paola Belloni, compagna di Elly Schlein. Se Elly fosse stata etero, la stessa attenzione de… -

Prima Paola, poi Rachele. Il privato torna a irrompere nella vita pubblica. E così, a poche ore di distanza, sia Paola Belloni , la compagna di, che Rachele Silvestri , deputata di Fratelli d'Italia, invocano una tregua dall'attenzione mediatica non richiesta. Mentre Giorgia Meloni, nei colloqui con gli esponenti del suo partito,...Anche la nuova segretaria del Pdsi è spesa pubblicamente a sostegno dei messaggi di Ultima generazione, anche se ha preso le distanze dalle forme di attivismo che il gruppo applica. "C'...L'obiettivo dunque è quello di parlare a quell'area che va "da Fi e Udc ai moderati del Pd che non si riconoscono" nella "sinistra radicale" di. Lo spazio politico per il Terzo polo sono ...

Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita". Lo scrive sul suo profilo Instagram Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, in merito alla pubblicazione sul settimanale della foto che la ...E' ripreso stamane in Commissione bilancio al Senato l'esame del decreto Il provvedimento è stato calendarizzato in Aula per la prossima settimana, ...