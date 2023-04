Elezioni, occhio centrodestra: perché non devi gasarti troppo (Di mercoledì 5 aprile 2023) La notizia più importante di questi giorni, al netto dell’incriminazione di Donald Trump, resta ciò che è successo in Friuli Venezia Giulia dove Massimiliano Fedriga è stato confermato con il 60% dei voti. I giornali di destra si esaltano per questa “straordinaria vittoria”. Il Giornale ieri infatti titolava così: “Il tocco magico di Elly: la sinistra perde ancora”. Sallusti, su Libero, ironizzava invece sul fatto che la luna di miele del governo di centrodestra evidentemente non sia finita e, se invece c’è qualcosa che è iniziata, si tratta della fine del Pd sancita dall’abbraccio fra De Benedetti e Schlein. Per carità, tutto vero e giusto, soprattutto la posizione di Sallusti. Rendiamoci però conto che stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia dove il centrodestra bene o male è sempre stato piuttosto forte e dove un governatore come Fedriga ha ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 aprile 2023) La notizia più importante di questi giorni, al netto dell’incriminazione di Donald Trump, resta ciò che è successo in Friuli Venezia Giulia dove Massimiliano Fedriga è stato confermato con il 60% dei voti. I giornali di destra si esaltano per questa “straordinaria vittoria”. Il Giornale ieri infatti titolava così: “Il tocco magico di Elly: la sinistra perde ancora”. Sallusti, su Libero, ironizzava invece sul fatto che la luna di miele del governo dievidentemente non sia finita e, se invece c’è qualcosa che è iniziata, si tratta della fine del Pd sancita dall’abbraccio fra De Benedetti e Schlein. Per carità, tutto vero e giusto, soprattutto la posizione di Sallusti. Rendiamoci però conto che stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia dove ilbene o male è sempre stato piuttosto forte e dove un governatore come Fedriga ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... friks60846257 : @Mov5Stelle fallimento della meloni… sicuri? ma qua di scrivere sti post date prima un occhio ai voti che prendete… - occhio_notizie : La Polizia ha eseguito una perquisizione nella sede del Partito popolare europeo a Bruxelles, sequestrando anche al… - Efisio31251859 : @CryptoMatrix568 @Lukyluke311 A occhio gli americani non ci arrivano interi a quelle elezioni! Si sente già aria di… - stacce2021 : @falostesso A te crea problemi UNA sola dittatura fascista non democratica. Su tutto il resto sei disposto a chiude… - stai_laggando : @VieniquiC Starmer il capo dei labour era una specie di procuratore generale in quel del Nord dell'Inghilterra e ha… -