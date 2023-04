Elezioni a Latina, Celentano incontra la coalizione di centrodestra per un programma condiviso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Latina – Matilde Celentano, candidata sindaco di Latina, ha incontrato le forze politiche del centrodestra che la sostengono alle Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. L’iniziativa ha riguardato un primo step per la condivisione del programma di governo con il quale la candidata sindaco e gli aspiranti consiglieri comunali della coalizione chiederanno fiducia ai cittadini. La riunione si è tenuta presso l’hotel Fogliano, in un clima di fattiva collaborazione, con l’obiettivo di redigere un documento unitario per fare di Latina una città produttiva, dinamica, inclusiva e accessibile, una città green e intelligente, in grado di accogliere investimenti e che e sia attrattiva per i giovani. Al centro dei contenuti anche la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)– Matilde, candidata sindaco di, hato le forze politiche delche la sostengono alleamministrative del 14 e 15 maggio prossimi. L’iniziativa ha riguardato un primo step per la condivisione deldi governo con il quale la candidata sindaco e gli aspiranti consiglieri comunali dellachiederanno fiducia ai cittadini. La riunione si è tenuta presso l’hotel Fogliano, in un clima di fattiva collaborazione, con l’obiettivo di redigere un documento unitario per fare diuna città produttiva, dinamica, inclusiva e accessibile, una città green e intelligente, in grado di accogliere investimenti e che e sia attrattiva per i giovani. Al centro dei contenuti anche la ...

