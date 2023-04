Elezioni a Fiumicino | Di Genesio Pagliuca | “Sfido i candidati sindaco a un confronto pubblico”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 aprile 2023)– “Lancio una sfida a tutti iper la Città di: incontriamoci in un luogo, parliamo di programmi, delle idee che ognuno ha per il futuro della comunità. Su questo dobbiamo confrontarci. Io ci sono. Scegliamo insieme luogo e data e facciamo appello alla disponibilità delle testate giornalistiche locali“. Così, in una nota, il candidatodella coalizione di centrosinistra Ezio Di. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...