Elenchi aggiuntivi I fascia GPS | domande dal 12 aprile | le info utili con Garofani Uil Scuola Rua VIDEO

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Riunione al Ministero dell'Istruzione e del Merito in vista dell'inizio delle operazioni per chi deve inserirsi neglidi IGPS, procedura che sarà attiva dal 122023 (h. 9,00) al 272023 (h. 14,00). L'articoloGPS,dal 12: lecon(UilRua)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreD81 : RT @sisascuola: #GPS #TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora conseguito - sisascuola : #GPS #TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora conseguito - SISAsindacato : #GPS #TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora conseguito - orizzontescuola : GPS, TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora co… -

Attesa anche per capire cosa accadrà per glidi I fascia GPS con domande di aggiornamento che partiranno il 1 2 aprile . Per tutti gli aggiornamenti approfondimento in diretta di ......sindacati Innanzitutto andrà chiarito cosa si intende 'in coda' dal momento che proprio in questi giorni il Ministero si appresta a pubblicare il decreto per la costituzione degli...112 del 6 maggio 2022 ma senza possibilità di incarichi sarebbero spostati in coda a prima fascia GPS già costituita per il biennio 2022/24 e aglialla prima fascia previsti dall'...

Graduatorie d’istituto ed elenchi aggiuntivi GPS, le ultime notizie. DIRETTA Mercoledì 5 aprile al termine della riunione Orizzonte Scuola

Il questo articolo vi spiegheremo come aggiungere i vostri account mail su iPhone e iPad in modo da poterli utilizzare con l'app Mail.O, in alternativa, a chi rientra negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui può iscriversi chi ha conseguito la specializzazione entro il 30 giugno 2023. L’insegnante può poi essere assunto a ...