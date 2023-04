Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, il flower party organizzato da Guendalina e Clizia per festeggiare gli Incorvassi dopo il Gf Vip 7 (Video) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una delle coppie più amate, formate all’interno della Casa del Gf Vip 7, è sicuramente quella tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Gli Incorvassi infatti, a differenza delle altre coppie che hanno vissuto alti e bassi, si sono distinti per la loro “normalità” da coppia. Sin da subito si sono supportati e sopportati a vicenda e hanno provato a viversi questo nuovo amore in modo molto riservato. Non sono mancate però le dimostrazioni alla luce del sole, come quando Edoardo sorprese la sua Micol il giorno di San Valentino dedicandole una bellissima (e simpaticissima) lettera d’amore. Complici le varie sorprese durante il reality show, i due hanno potuto conoscere anche le varie famiglie. E una volta terminato il Gf Vip, proprio entrambe le famiglie insieme hanno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una delle coppie più amate, formate all’interno della Casa del Gf Vip 7, è sicuramente quella tra. Gliinfatti, a differenza delle altre coppie che hanno vissuto alti e bassi, si sono distinti per la loro “normalità” da coppia. Sin da subito si sono supportati e sopportati a vicenda e hanno provato a viversi questo nuovo amore in modo molto riservato. Non sono mancate però le dimostrazioni alla luce del sole, come quandosorprese la suail giorno di San Valentino dedicandole una bellissima (e simpaticissima) lettera d’amore. Complici le varie sorprese durante il reality show, i due hanno potuto conoscere anche le varie famiglie. E una volta terminato il Gf Vip, proprio entrambe le famiglie insieme hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Edoardo Tavassi si gioca, con merito, la finale del #gfvip . Perennemente sarcastico non ha mai rinunciato a esser… - GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - BarbaraColosimo : RT @IsaeChia: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, il flower party organizzato da Guendalina e Clizia per festeggiare gli #Incorvassi dopo il… - SaLlY_wom : “Per una voita posso essere io a essere orgogliosa di poter dire di essere la sorella di Edoardo Tavassi. Ti voglio… - ESTANCA2 : RT @IsaeChia: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, il flower party organizzato da Guendalina e Clizia per festeggiare gli #Incorvassi dopo il… -