Edoardo Tavassi e il video con la nipote Gaia e Alessandro Iannoni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Edoardo Tavassi ha ironizzato su un'ipotetica relazione tra l'amico Alessandro Iannoni e la nipote Gaia. Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha ironizzato su un'ipotetica relazione tra l'amicoe la. Ecco ilL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Edoardo Tavassi si gioca, con merito, la finale del #gfvip . Perennemente sarcastico non ha mai rinunciato a esser… - GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - meandmilli : Se ancora non fosse chiaro, un saluto a Sonia. #incorvassi - virgivirgivivi : GF VIP Edoardo Tavassi annichilito: “Lui è stato il più manipolatore” #gfvip #nikita #gintonic #donnalisi #daniele… - amalasempre__ : RT @xgirlnterrupted: i fandom incorvassi e oriele hanno criticato edoardo e antonella, e adesso tavassi/micol e oriana/daniele stanno facen… -