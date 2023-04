Edoardo Donnamaria dedica una canzone d' amore ad Antonella Fiordelisi e fa il boom

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi Anche 'Grande Fratello Vip',riabbraccia (e bacia)Il brano è il più scaricato in poche ore 'Ma che hai fatto? Ma sei matto? Ma è unaper me... ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - RadioZetaOf : ?? Dopo l'esperienza al #GfVip, #EdoardoDonnamaria torna su Radio Zeta. Ecco quando sarà in onda ?? - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - elisapuglia2 : RT @dicoleparolacce: •La cosa più bella che posso darti avverare i tuoi desideri• Edoardo Donnamaria tu sei prezioso. #ilcielostanotte #don… - crestani_mery : RT @Alessan2652747: #ilcielostanotte #donnalisi Che sia solo l’inizio ???? -

Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', Antonella Fiordelisi riabbraccia (e bacia)Il brano è il più scaricato in poche ore 'Ma che hai fatto Ma sei matto Ma è una canzone per me... ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia... una canzone per me Ti ...'Sei unico, folle, romantico, passionale' , ha scrittocondividendo il video in cuile dedica la canzone dal vivo., poi, oltre a condividere tra le storie del proprio profilo ...Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del GF Vip. 'Amici, il mondo spesso appare molto ingiusto, ma stavolta la verità ha ...

Donnamaria e il gesto a sorpresa per Nikita: anche la sua famiglia spiazza Blog Tivvù

Senza ombra di dubbio Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa ...All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e ...