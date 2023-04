Edili in corteo a Genova, città bloccata da centinaia di mezzi (Di mercoledì 5 aprile 2023) I lavoratori Edili riuniti sotto la sigla "Basta crediti incagliati" sono scesi in strada oggi a Genova per manifestare contro le politiche del Governo per il superbonus. Dopo la manifestazione del 21 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) I lavoratoririuniti sotto la sigla "Basta crediti incagliati" sono scesi in strada oggi aper manifestare contro le politiche del Governo per il superbonus. Dopo la manifestazione del 21 ...

