Ederson | quando pazienza e ruolo fanno la differenza in casa Atalanta

La crescita di Ederson non preoccupa l'assenza di Koopmeiners in casa Atalanta: prima pietra per il salto di qualità pazienza e anche una questione di ruolo: posizione originale, prestazione coerente. Se da una parte Koopmeiners continua ad avere problemi da più di un mese (era previsto per Bologna, ma il numero 7 ha riscontrato ancora qualche fastidio in più), dall'altra l'Atalanta ha dalla sua parte Ederson, che si sta rispettando quelle che erano le aspettative prima della ripresa della stagione. Dopo un riadattamento discutibile sulla trequarti, dove il ragazzo aveva esplicitamente dichiarato più volte che si trovava meglio più da interno di centrocampo, l'assenza dell'olandese ha permesso al brasiliano di giocare insieme a De Roon, e il duo mediano non ha ...

