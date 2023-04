“Eccolo con lui”. Alberto De Pisis beccato dopo il GF Vip, è l’altro famoso grazie al reality (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Finale del GF Vip 7 ha sorpreso la maggioranza del pubblico, e soprattutto degli scommettitori online, che avevano puntato tutto su Oriana Marzoli e su Edoardo Tavassi, con la vittoria di Nikita Pelizon. Nulla da fare per gli spartani, che però sono rimasti uniti. Non solo potrebbero essere stati anche fautori di un colpo di fulmine che riguarda Alberto De Pisis e Matthias De Donà, il fratello minore di Giaele De Donà. Non tutti ne erano al corrente ma, a quanto pare, su Twitter c’erano dei telespettatori che sognavano da parecchio tempo questo incontro. Ieri sera la quarta classificata Giaele De Donà ha festeggiato di nuovo la sua uscita dal GF Vip 7 e con lei c’era anche il terzo sul podio, Alberto De Pisis. Tra gli ospiti l’amica ed anche di più Taylor Mega e come detto il fratello Matthias De Donà. Una foto ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Finale del GF Vip 7 ha sorpreso la maggioranza del pubblico, e soprattutto degli scommettitori online, che avevano puntato tutto su Oriana Marzoli e su Edoardo Tavassi, con la vittoria di Nikita Pelizon. Nulla da fare per gli spartani, che però sono rimasti uniti. Non solo potrebbero essere stati anche fautori di un colpo di fulmine che riguardaDee Matthias De Donà, il fratello minore di Giaele De Donà. Non tutti ne erano al corrente ma, a quanto pare, su Twitter c’erano dei telespettatori che sognavano da parecchio tempo questo incontro. Ieri sera la quarta classificata Giaele De Donà ha festeggiato di nuovo la sua uscita dal GF Vip 7 e con lei c’era anche il terzo sul podio,De. Tra gli ospiti l’amica ed anche di più Taylor Mega e come detto il fratello Matthias De Donà. Una foto ...

