“Eccoli tutti insieme”. Aurora Ramazzotti mamma, le prime foto col figlio dopo l’uscita dalla clinica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Importante novità per Aurora Ramazzotti, più che felice per essere diventata mamma per la prima volta nella sua vita. La nascita del figlio Cesare Augusto ha reso la sua famiglia entusiasta, ma ovviamente anche il compagno Goffredo Cerza non smette di festeggiare questo evento. Adesso il settimanale Chi è stato in grado di pubblicare delle foto inedite della giovane, proprio mentre si rendeva protagonista di un gesto tanto atteso. Anche se gli occhi sono adesso puntati su Eros Ramazzotti. Infatti, sappiamo che Aurora Ramazzotti da quando è mamma ha avuto vicino a sé Michelle Hunziker e il suo partner. Mentre non abbiamo visto il cantante, impegnato per motivi lavorativi. Quest’ultimo ha comunque fatto una dedica al nipote, ma c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Importante novità per, più che felice per essere diventataper la prima volta nella sua vita. La nascita delCesare Augusto ha reso la sua famiglia entusiasta, ma ovviamente anche il compagno Goffredo Cerza non smette di festeggiare questo evento. Adesso il settimanale Chi è stato in grado di pubblicare delleinedite della giovane, proprio mentre si rendeva protagonista di un gesto tanto atteso. Anche se gli occhi sono adesso puntati su Eros. Infatti, sappiamo cheda quando èha avuto vicino a sé Michelle Hunziker e il suo partner. Mentre non abbiamo visto il cantante, impegnato per motivi lavorativi. Quest’ultimo ha comunque fatto una dedica al nipote, ma c’è ...

