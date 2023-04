Ecco "Senza filtri": la campagna di Erion Care contro l'abbandono dei mozziconi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al via “Senza filtri”, la prima campagna stampa di Erion Care per informare i cittadini sull’importanza del corretto smaltimento di mozziconi e rifiuti dei prodotti tabacchicoli Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al via “”, la primastampa diper informare i cittadini sull’importanza del corretto smaltimento die rifiuti dei prodotti tabacchicoli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Ecco gli effetti delle misure varate dal #GovernoMeloni per arginare l’attività criminale di scafisti senza scrup… - CicoMarti : RT @LGrullita: Sei tornato A CASA in punta di piedi, con una giacca un sorriso e il piglio comunicativo che ti contraddistingue. Ti ho segu… - Joyofli79316250 : RT @Joyofli79316250: Amore e felicità fanno consumare molta energia... Ecco perché molti preferiscono l'invidia, la paura, la tristezza, la… - fcin1908it : Inter, Marotta eloquente: ecco cosa succederebbe senza il piazzamento Champions - sonolaxea : @miliqui_q Hai ragione Miliq, l'altro giorno ho letto in tweet citazione che diceva che tutto è puro per i puri. Ec… -