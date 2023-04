Ecco le galassie più antiche dell'universo: le ha scoperte il telescopio Webb, hanno 13,5 miliardi di anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nessuno si aspettava che appena 300 milioni di anni dopo il Big Bang la formazione delle stelle fosse già così frenetica. L'astrofisico Carniani: "Andremo ancora più indietro nel tempo" Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nessuno si aspettava che appena 300 milioni didopo il Big Bang la formazionee stelle fosse già così frenetica. L'astrofisico Carniani: "Andremo ancora più indietro nel tempo"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UniTrieste : RT @galileoedit: Ecco come nasce un ammasso di galassie - Galileo #Spazio @UniTrieste @mediainaf - galileoedit : Ecco come nasce un ammasso di galassie - Galileo #Spazio @UniTrieste @mediainaf - infoitscienza : Ecco come nasce un ammasso di galassie - DSCF_UniTS : RT @UniTrieste: Gli astronomi assistono alla nascita di un ammasso di galassie Pubblicato su @Nature uno studio guidato da UniTS assieme a… - UniTrieste : RT @UniTrieste: Gli astronomi assistono alla nascita di un ammasso di galassie Pubblicato su @Nature uno studio guidato da UniTS assieme a… -