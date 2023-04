“Ecco dove vedrete Luca Onestini”. Scelta lampo dopo il GF Vip: lo hanno già fatto sapere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che si parli di televisione italiana o spagnola è indifferente, Gianmarco e Luca Onestini sono in ogni dove e sempre pronti a nuove avventure sotto i riflettori. dopo la seconda edizione, il maggiore ha partecipato anche al GF Vip 7 uscendo da eliminato alla Semifinale. Presto tornerà su Italia 1 con Federica Panicucci. Lo ha annunciato la stessa conduttrice di Mattino Cinque, nel corso della sua recente ospitata virtuale al GF Vip Party. Parlando con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Federica Panicucci ha comunicato che Luca Onestini, fresco di GF Vip 7, parteciperà a un suo programma Mediaset. Quando? Questa sera su Italia 1. Luca Onestini, nuovo programma per lui dopo il GF Vip 7 “Ci saranno tanti personaggi e si ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che si parli di televisione italiana o spagnola è indifferente, Gianmarco esono in ognie sempre pronti a nuove avventure sotto i riflettori.la seconda edizione, il maggiore ha partecipato anche al GF Vip 7 uscendo da eliminato alla Semifinale. Presto tornerà su Italia 1 con Federica Panicucci. Lo ha annunciato la stessa conduttrice di Mattino Cinque, nel corso della sua recente ospitata virtuale al GF Vip Party. Parlando con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Federica Panicucci ha comunicato che, fresco di GF Vip 7, parteciperà a un suo programma Mediaset. Quando? Questa sera su Italia 1., nuovo programma per luiil GF Vip 7 “Ci saranno tanti personaggi e si ...

