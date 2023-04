“Ecco dove lo vedrete”. Luca Onestini, la decisione dopo il GF Vip: in tv lo hanno già scelto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luca Onestini, la notizia fa presto il giro dei fan. Da non molto tempo l’ex gieffino ha concluso la sua avventura televisiva all’interno della casa del GF Vip 7. Luca Onestini è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti dell’edizione del reality show di Alfonso Signorini, chiaccheratissimo soprattutto in merito al rapporto con Nikita Pelizon, per il quale la modella ha nutrito un certo interesse pur avendo in cambio un due di picche. Nuovo programma per Luca Onestini dopo il GF Vip 7. L’ex gieffino non termina di certo la sua scalata verso la vetta del successo, soprattutto dopo l’avventura vissuta dentro la casa di Cinecittà che ha spesso fatto parlare di lui. Un personaggio dal carattere forte, sicuramente, e con le idee ben chiare, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023), la notizia fa presto il giro dei fan. Da non molto tempo l’ex gieffino ha concluso la sua avventura televisiva all’interno della casa del GF Vip 7.è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti dell’edizione del reality show di Alfonso Signorini, chiaccheratissimo soprattutto in merito al rapporto con Nikita Pelizon, per il quale la modella ha nutrito un certo interesse pur avendo in cambio un due di picche. Nuovo programma peril GF Vip 7. L’ex gieffino non termina di certo la sua scalata verso la vetta del successo, soprattuttol’avventura vissuta dentro la casa di Cinecittà che ha spesso fatto parlare di lui. Un personaggio dal carattere forte, sicuramente, e con le idee ben chiare, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trinchelino : @pompeii_sites Ecco dove ha copiato Venere,il Botticelli - GuadagnoRaffae2 : RT @ValeriaValente_: Ecco dove si infrange la retorica della destra che tutela (solo a parole!) gli interessi nazionali, la famiglia, le do… - wireditalia : Il barbecue è solo uno degli elementi che servono per grigliare in tutta comodità: ecco quali sono e dove trovare g… - infoitinterno : Irruzione artica tra mercoledì e giovedì, ecco dove pioggia e NEVE - viaggiatrice77 : RT @crisalidemalva: Ecco la favola delle galline di cioccolato che fanno uova di cioccolato in un mondo di cioccolato abitato da animali e… -